- Decizia Uniunii Europene de a extinde sancțiunile impotriva Rusiei afecteaza dezvoltarea cooperarii constructive, a afirmat Maria Zakharova, purtatorul de cuvand al Ministerului rus de Externe, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax."Consideram decizia politica, luata de liderii…

- Liderii statelor membre UE vor extinde, saptamana viitoare, sanctiunile impuse Rusiei in urma interventiei in Ucraina, acestea urmand sa ramana in vigoare pana la sfarsitul lunii ianuarie, au anuntat mai multi diplomati si oficiali, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, va efectua o vizita in Coreea de Nord, a anuntat, miercuri, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe de la Moscova, informeaza site-ul postului France 24.

- Sancțiunile economice internationale impuse Moscovei reduc din puterea armatei ruse. In 2017, cheltuielile militare ale Rusiei au scazut cu 20 la suta fata de acum doi ani si au ajuns la 66,3 miliarde de dolari.

- Moscova califica drept „provocare” declarația președintelui Parlamentului, Andrian Candu, privind posibilitatea de a cere despagubiri Rusiei pentru staționarea ilegala a armatei sale în Republica Moldova. Secretarul de stat al Ministerului rus de Externe, Grigori…

- Valentina Matvienko, presedintele Consiliului Federatiei, Camera superioara a Parlamentului rus, a declarat, miercuri, ca raspunsul Moscovei la sanctiunile impuse de SUA impotriva Rusiei va fi ”punctual si dureros”, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Viaceslav Volodin, presedintele Dumei de Stat, camera inferioara a Parlamentului rus, a declarat, marti, ca sanctiunile impotriva Rusiei sunt motivate de cresterea influentei internationale a Moscovei, relateaza site-ul agentiei Tass.