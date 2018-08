Stiri pe aceeasi tema

- Un inalt oficial turc a fost primit miercuri la Departamentul de Stat de la Washington, pentru a incerca dezamorsarea crizei diplomatice dintre cele doua tari dupa incarcerarea in Turcia a pastorului american Andrew Brunson, informeaza joi AFP. Adjunctul ministrului de externe al Turciei, Sedat Onal,…

- Traficul rutier a fost inchis vineri dimineata pe DN73D - Mioarele-Boteni, judetul Arges, dupa ce pamantul a luat-o la vale pe o desitanța de aproximativ o suta de metri, formandu-se gropi adanci in asfalt. Incepand cu ora 5.30, traficul a fost oprit si redirectionat pe DN 73.

- Circulatia pe DN 1 este blocata in zona localitatii Scoreiu din judetul Sibiu, dupa ce o cisterna incarcata cu ciment s-a rasturnat, iar pe sosea se scurge atat incarcatura, cat si combustibil din rezervorul autovehiculului.

- Starul portughez Cristiano Ronaldo va debuta in Serie A cu noua sa formatie, Juventus Torino, pe terenul formatiei Chievo Verona, conform tragerii la sorti a programului sezonului 2018-2019 al campionatului de fotbal al Italiei, efectuata joi.

- In cursul zilei de astazi, 24 iulie 2018, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), a avut loc, in prezența procurorilor din cadrul instituției, ceremonia de instalare in funcția de procuror șef a domnului Oliver Felix Banila.La eveniment…

- Cateva mari orase europene au anuntat deja interzicerea circulatiei autovehiculelor pe motorina. Astfel, Roma a anuntat deja ca introduce o regula de interzicere a circulației acestor mașini din 2024, iar in anul urmator se va aplica o masura similara si in Madrid si Atena. „S-a terminat cu autovehiculele…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a dezvaluit, intr-un raspuns oficial ca are incehiate un numar de 15 protocoale cu alte institușii, trei dintre acestea fiind incheiate cu Serviciul Roman de Informații (SRI).

- Marius Moga a filmat recent videoclipul pentru urmatorul single, “Ma doare la bass” featuring Shift & What’s Up. Artistul a postat un teaser pe rețelele sociale, urmand ca piesa și videoclipul sa fie lansate oficial joi, 14 iunie, pe canalul oficial de YouTube DeMoga Music. Pentru videoclipul “Ma doare…