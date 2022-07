Romanii pot obtine amanarea ratelor bancare pentru o perioada cuprinsa intre 1 si 9 luni, a anunțat, miercuri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. De aceasta masura pot benefica atat persoanelor fizice, cat și firmele afectate de criza, cu condiția sa poata dovedi acest lucru. Executivul a aprobat, miercuri, Normele Metodologice pentru aplicarea Ordonantei 90/2022 privind acordarea […] The post Oficial: Romanii pot depune cereri de amanare a ratelor. Ce documente sunt necesare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .