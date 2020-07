Stiri pe aceeasi tema

- Situația clubului Dinamo devine din ce in ce mai disperata. Dupa ce șase jucatori au fost testați pozitiv cu noul coronavirus, se vorbește chiar de desființare. O spune nimeni altul decat directorul general al clubului, Bogdan Balanescu. Acesta a cerut de urgența oprirea campionatului, in condițiile…

- Riccardo Piscitelli (26 de ani), portarul care a parasit Dinamo in urma cu aproximativ o saptamana, și-ar fi gasit o noua echipa: acesta ar merge in Portugalia, la CD Nacional. Portarul italian, despre care s-a spus ca ar putea ajunge la FCSB, marea rivala a „cainilor”, nu va continua in Liga 1. Acesta…

- Gheorghe Mulțescu este oficial noul antrenor al celor de la Dinamo. A semnat un contract valabil pana la finalul acestui sezon. Poreclit „SMURD-ul”, Mulțescu va avea o misiune foarte complicata de aceasta data. Roș-albii sunt pe penultimul loc in faza play-out a Ligii 1. De asemenea, Cornel Țalnar revine…

- Portarul italian Riccardo Piscitelli (26 de ani) vrea sa plece de la Dinamo. Mai mulți jucatori straini vor sa il urmeze. Jucatorii straini nu mai suporta incertitudinea de la Dinamo. Primul care face un pas spre desparțire este Riccardo Piscitelli. Pe langa problemele de ordin financiar, portarul…

- Giedrius Arlauskis (32 de ani) a decis sa iși prelungeasca ințelegerea cu CFR Cluj pentru o luna, astfel incat sa termine sezonul alaturi de liderul din Liga 1. Apoi, lituanianul va merge la Al-Shabab. Situația contractuala a lui „Arla” a fost, in sfarșit, concluzionata. Titularul porții campioanei…

- Dusan Uhrin Jr. a fost prezentat ca antrenor principal al celor de la Gaz Metan Mediaș. Duminica, antrenorul ceh se va duela iar cu FCSB, dar de data aceasta ca tehnician al ardelenilor. Ca A1 la Dinamo, a scos 4 puncte din 6 cu roș-albaștrii. Dusan Uhrin s-a amuzat pe seama inceputului sau la Gaz…

- Giedrius Arlauskis, unul dintre remarcații lui CFR Cluj în Europa League, va pleca gratis de la CFR Cluj la 30 iunie. Conform jurnaliștilor de la Telekom Sport, „Arla” a semnat cu Al Shabab, o formație din Arabia Saudita. Portarul de 32 de ani este cotat la 1,6 milioane…

- Portarul nationalei de handbal, Iulia Dumanska, a semnat un contract valabil doi ani cu echipa Podravka Koprivnica, a anuntat, joi, gruparea croata potrivit news.ro."Sunt incantata sa vin la Koprivnica si sa joc pentru Podravka Vegeta. Astept cu nerabdare un nou pas in cariera mea si consider…