OFICIAL. Restricții de CIRCULAȚIE de la ora 20:00. Magazinele se închid la ora 18:00

Circulația va fi restricționata de la ora 20.00, fața de ora 22.00, cât este acum, iar magazinele vor fi închise de la ora 18.00, în zilele de vineri, sâmbata și duminica în localitațile în care rata de infectare este peste 4. În localitațile în care indicele depașește 7,5 aceste restricții se aplica pe toata durata saptamânii. De asemenea, vor fi închise salile de sport/fitness, în localitațile în care rata de infectare este mai mare de 4. Aceste restricții au fost decise de CNSU… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

