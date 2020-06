Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, marti seara, pe site-ul sau oficial, ca meciurile de fotbal ramase de disputat din sezonul 2019-2020 vor incepe cu un moment de reculegere in memoria romanilor decedati in urma pandemiei COVID-19, potrivit Agerpres."Comitetul Executiv de Urgenta al FRF…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 11.339 de cazuri COVID-19 in Romania. 303 noi imbolnaviri in ultimele 24 de ore Pana astazi, 27 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 11.339 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.141 au fost declarate…

- Saptamana aceasta a debutat campania de testare a personalului din toate centrele rezidențiale de asistența sociala și de protecție a copilului. Autoritațile anunța ca, in prima etapa, au fost prelevate peste 250 de probe de la angajații aflați in autoizolare preventiva la domiciliu, precum și de la…

- 11 Aprilie 2020 - De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 1.977 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 92 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentruacestea…

- BETANO.com, unul dintre cei mai dinamici operatori europeni de pariuri sportive și cazinou online, desemnat cea mai buna platforma mobila la EGR Awards 2019, și Federația Romana de Automobilism Sportiv (FRAS) anunța oficial parteneriatul pentru prima ediție a Campionatului Național Digital pe Circuit.…

- Ziarul Unirea Explozie de cazuri de coronavirus in Alba: 49 de cazuri COVID-19 confirmate OFICIAL in județ Explozie de cazuri de coronavirus in Alba: 49 de cazuri COVID-19 au fost confirmate OFICIAL in județul nostru. La nivelul jud Alba se inregistreaza ... Explozie de cazuri de coronavirus in Alba:…

- Ziarul Unirea OFICIAL: Alte patru noi cazuri de infectare cu COVID-19 in județul Alba. Sunt pacienți ai Spitalului Județean Un barbat a fost declarat VINDECAT Potrivit unui comunicat emis de Spitalul Județean de Urgența Alba, patru pacienți ai unitații medicale au fost confrmați pozitiv cu COVID-19.…