OFICIAL | Reformele și investițiile asumate de guvern în PNRR - Unde ajung fondurile de 29,2 miliarde de euro Din suma totala, 14,2 miliarde de euro vor fi alocați sub forma de granturi și 15 miliarde de euro, sub forma de imprumuturi. Pentru a beneficia de acești bani, guvernul trebuie sa faca o serie de reforme. INVESTIȚIILE DIN PNRR PREZENTATE DE GUVERN:Managementul apei - 1,9 miliarde de euro: 2 reforme și 7 investițiiExemple:- construirea de rețele de apa - 1630 km in localitați cu peste 2000 locuitori- construirea a 2000 km rețele de canalizare in localitați peste 2000 locuitori și 470 de km de rețele de canalizare in localitați sub 2000 de locuitori- conectarea a 100.000 de gospodarii la rețele… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

