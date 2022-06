Oficial - Putin a semnat decretul prin care Rusia nu va mai respecta deciziile CEDO

Stiri pe aceeasi tema

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a explicat intr-un interviu pentru publicația olandeza NR ca vrea sa discute direct cu omologul sau rus Vladimir Putin despre razboi pentru ca Rusia este un stat in care toate celelalte personalitați politice nu decid nimic.

Președintele rus Vladimir Putin nu are de gand sa declare legea marțiala in Federația Rusa pe fondul operațiunii militare speciale in Ucraina, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza agenția de presa TASS.

Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind sanctiunile economice ca masura de retorsiune fata de "actiunile neprietenoase ale anumitor state straine si organizatii internationale", a anuntat, marti, Kremlinul, relateaza Reuters.

Presedintele rus Vladimir Putin a semnat o lege care interzice bancilor ruse sa furnizeze autoritatilor straine competente informatii despre clienti si operatiunile acestora.

Presedintele rus, Vladimir Putin, considera ca este necesar sa se monitorizeze cu atenție parametrii exporturilor de produse agricole catre țarile considerate „neprietenoase" de Moscova. Producția de produse agricole și de produse alimentare ar trebui sa se dezvolte intr-un ritm mai rapid - pana…

Kremlinul s-a oferit vineri sa-i ''explice'' conflictul din Ucraina lui Gerard Depardieu, considerand ca celebrul actor francez ''nu intelege'' situatia dupa ce cu o zi inainte acesta denuntase ''excesele nebunesti'' ale lui Vladimir Putin, informeaza AFP.

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care cere „țarilor neprietenoase" sa plateasca pentru gazul rusesc in ruble, transmite BBC.

Președintele rus Vladimir Putin a vorbit miercuri la telefon cu premierul israelian Naftali Bennett. Ei au discutat despre razboiul din Ucraina, a anunțat Kremlinul, potrivit Mediafax.