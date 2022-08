Stiri pe aceeasi tema

- PROGRAMUL MANIFESTARILOR PRILEJUITE DE EVENIMENTELE “CAMPIA TURZII SUMMER FEST” ȘI TARG „PRODUS DE CLUJ”, 12 – 15 AUGUST 2022: VINERI, 12 AUGUST 2022 Orele 19:00 – 20:00 – Muzica lounge Orele 20:00 – 21:00 – Fanfara Promenada Ora 21:00 – Talente Locale Ora 22:00 – Inchiderea programului SAMBATA, 13…

- Printre artistii care vor concerta la editia din acest an se numara J Balvin, David Guetta, Hardwell sau Vini Vici. Biletele sunt inca disponibile la preturi cuprinse intre 70 de euro si 80 de euro pentru o zi, in timp ce costul unui abonament valabil pentru toate cele patru zile ale festivalului este…

- Lista obiectivelor de investiții finanțate de Ministerul Dezvoltarii, prin Programul național de investiții (PNI) ”Anghel Saligny”, a fost finalizata pentru alte patru județe și este publicata pe pagina ministerului, anunța Cseke Attila. Astfel, au fost finalizate și listele cu obiectivele de investiții…

- In perioada 12-15 august 2022, in Parcul Municipal (Berc) din Campia Turzii, va avea loc Targul „Produs de Cluj” și „Campia Turzii Summer Fest”. Practic, se pun bazele unui festival care sa devina unul de tradiție la Campia Turzii, care in timp va implica și locația de la Trei Lacuri, dupa ce se va…

- In perioada 12-15 august 2022, in Parcul Municipal (Berc) din Campia Turzii, va avea loc Targul „Produs de Cluj” și „Campia Turzii Summer Fest”. Primarul Dorin Lojigan a precizat ca nu este vorba despre Zilele Municipiului, așa cum erau pana acum, pentru ca s-a renunțat la acest eveniment. Practic,…

- Dupa multe concerte de succes, cu toate biletele vandute, in lume și in București, HAVASI va concerta pentru prima oara in Cluj, cu cel mai recent concert al sau, la BT Arena Sala Polivalenta, pe 26 noiembrie. Programul este opera 100% originala a unuia dintre cei mai fascinanți și versatili compozitori…

- Electric Castle 2022. Celebrul festival de muzica se va desfașura in perioada 13 – 17 iulie la Domeniul Banffy din Bonțida, județul Cluj. Timp de 5 zile, melomanii se vor putea bucura de 100 de ore de muzica buna, cantata de artiștii lor favoriți. Cine va urca pe scena și cat costa un bilet la […] The…

- Regele manelelor Nicolae Guța spune ca el va canta la Festivalul One de manele de la Camarașu. Sambata, 2 iulie, este ultima zi de festival și, in jurul orei 20.00, deja se adunasera mai mulți oameni care in prima zi, 1 iulie. Conform informațiilor de la fața locului, in jurul orei 19.00 atmosfera era…