OFICIAL| PRIMUL caz de infectare cu noua tulpina sud-africana a coronavirusului in Europa a aparut in Belgia PRIMUL caz de infectare cu noua tulpina sud-africana a coronavirusului in Europa a aparut in Belgia Autoritațile belgiene au depistat vineri primul caz de infectare cu noua tulpina sud-africana B.1.1.529, potrivit unui anunț al ministrului Sanatații, Frank Vandenbroucke, citat de publicațiile Le Soir și 7sur7. E vorba despre o persoana testata pe 22 noiembrie, la intoarcerea din strainatate. Tot vineri, Comisia Europeana a propus suspendarea zborurilor din sudul Africii, din cauza noii…