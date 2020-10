Stiri pe aceeasi tema

- Primele vaccinuri impotriva COVID-19 vor sosi in UE in primavara anului viitor, ''daca totul merge bine'', a declarat vineri directorul executiv al Agentiei Europene a Medicamentelor (EMA), Guido Rasi, potrivit agentiilor Reuters si EFE. ''Este foarte dificil, aproape imposibil…