OFICIAL: Primele meciuri din Bundesliga se vor disputa pe 16 mai Germania devine astfel prima tara europeana care reia in mod oficial competitiile fotbalistice, pe fondul pandemiei de coronavirus. Miercuri, Liga germana de fotbal (DFL) anuntase ca data reluarii competitiei in cele doua esaloane din Bundesliga a fost fixata pentru ziua de vineri, 15 mai, dupa ce autoritatile de la Berlin si-au dat acordul in acest sens. DFL a precizat joi, intr-un comunicat, ca meciurile vor debuta o zi mai tarziu decat s-a anuntat ini (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

