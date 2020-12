LA ANUL… Campania de vaccinare anti-COVID-19 va debuta in județul Vaslui, luni, 4 ianuarie 2021, cand de altfel vor ajunge in județ primele doze de vaccin marca Pfizer. Acestea vor fi transportate din centrul regional de depozitare de la Iași, la sediul DSP Vaslui, de unde vor fi apoi distribuite celor cinci centre locale de Articolul Oficial: Primele doze de vaccin anti-COVID-19 in Vaslui, la inceputul lui ianuarie! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .