Oficial polonez scăpă porumbelul: Varșovia se aprovizionează în continuare cu petrol rusesc! Polonia, un partizan al embargoului impus petrolului rusesc dupa invadarea Ucrainei, continua sa isi asigure din Rusia aproximativ 10% din necesarul de petrol, a recunoscut joi un secretar de stat, transmite AFP, scrie Agerpres.

