- Plenul Senatului a modificat miercuri, in calitate de for decizional, Legea Educației Naționale, cu 103 voturi 'pentru', 26 de voturi 'impotriva' si o abtinere, in sensul in are invatamantul prescolar, scolar, preuniversitar si universitar se poate desfasura online pe perioada starii de urgenta sau…

- Decretul semnat de președinte urmeaza sa fie publicat în Monitorul Oficial. Starea de urgența este prelungita pâna pe 14 mai. În termen de 5 zile Parlamentul trebuie sa voteze prelungirea starii de urgența. Declarațiile președintelui: „Buna ziua! Am emis…

- Editorial preluat din evz.ro Profitand de emoția publica uriașa, dl Klaus Iohannis prelungește, fara nici un fel de analiza sau plan de viitor, starea de urgența pe toata țara pentru inca 30 de zile! Recunosc ca am votat cu inima stransa și prima data decretul care impunea aceasta stare excepționala.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat, luni, ca starea de urgența va fi prelungita cu inca o luna de zile. In declarația de la Cotroceni, președintele a avertizat populația ca nu se relaxeze și sa respecte cu strictețe recomandarile autoritaților, pentru a nu ajunge in același scenariu negru…

- Parlamentul a aprobat, ieri, intr-o ședința online, decretul emis la inceputul acestei saptamani de președintele Klaus Iohannis privind starea de urgența. Au fost 445 de voturi „pentru", aleșii...

- Parlamentul se va intruni joi, de la ora 12,00, in sedinta comuna online, consacrata solicitarii presedintelui Klaus Iohannis privind incuviintarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, instituita prin Decretul nr.195/2020.Citește și: Adrian Streinu-Cercel: 'Urmeaza 4 luni grele. Va urma…

- Decretul presedintelui Klaus Iohannis privind starea de urgenta trebuie aprobat sau respins de Parlament in 5 zile, insa legislativul si-a suspendat activitatea din cauza epidemiei de coronavirus. Teoretic, senatorii si deputatii ar putea vota de acasa, online, dar STS are nevoie de 3- 4 zile pentru…

