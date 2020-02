Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anuntat ca a decis sa-l propuna pe Nicusor Dan in calitate de candidat sustinut de PNL la Primaria Capitalei. "Decizia pe care am luat-o a fost una care tine cont de cunoasterea problemelor Bucurestiului, de interesul pe care l-a manifestat Nicusor Dan pentru a gasi solutii,…

- Nicusor Dan este sustinut de PNL pentru Primaria Capitalei, a anuntat joi liderul liberal Ludovic Orban, a invocat cercetarea sociologica a PNL, din care a rezultat ca toti candidatii PNL au sansa de a castiga alegerile pentru Primaria Capitalei, nu si batalia cu PSD. El a acuzat-o pe Gabriela Firea…

- ​​Nicușor Dan ar urma sa fie susținut de PNL la Primaria Capitalei, potrivit unor surse politice, acesta fiind primul pas concret pentru stabilirea unui candidat unic al opoziției. Nicușor Dan a avut în aceasta saptamâna o întâlnire cu Ludovic Orban. Susținut…

- Susținut de USR București pentru Primaria Capitalei, Nicușor Dan îi propune candidatului PLUS, Vlad Voiculescu, sa se întâlneasca în cel puțin trei dezbateri televizate în care sa prezinte soluțiile pentru București. ​Nicușor Dan a anunțat pe Facebook ca are marți…

- Dan Barna a fost intrebat duminica, la Digi 24, cand va fi ales candidatul Aliantei USR-Plus la Primaria Capitalei, dintre Nicusor Dan si Vlad Voiculescu. “In aceste doua, trei saptamani noi speram sa clarificam, nu doar in Bucuresti, ci si peste tot in tara candidatii comuni ai Aliantei astfel incat…

- Ludovic Orban a declarat vineri seara, într-o emisiune la TVR, ca PNL masoara în sondaje cinci potențiali candidați din interiorul partidului pentru Primaria București. Premierul a lasat sa se înțeleaga ca cel de-al cincilea candidat masurat este un membru al Guvernului.În…

- Vlad Voiculescu, candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, se afla cu 7 procente peste Gabriela Firea in preferințele bucureștenilor, potrivit unui sondaj prezentat marți de PLUS. Astfel, conform sursei citate, Alianța USR PLUS conduce in topul preferințelor bucureștenilor, potrivit acestui sondaj…

- "Am mai discutat si despre alegerile locale, foarte important subiect: necesitatea de a avea un candidat comun la Bucuresti, au fost abordate si diversele scenarii: alegeri primare, sondaje, instrumentele de care dispunem pentru a avea capacitatea sa ajungem la un candidat comun impotriva doamnei…