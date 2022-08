Oficial OPEC: Sectorul petrolier are nevoie de investiţii în valoare de 12 trilioane de dolari în anii până în 2045 Este „o cifra uriasa si uluitoare”, a adaugat Haitham Al-Ghais. Al-Ghais a remarcat ca investitiile in petrol nu au revenit inca la nivelurile de dinainte de pandemie. El a spus ca este dificil de facut o prognoza privind pietele petroliere din cauza conditiilor economice globale actuale. „Fluctuatiile puternice fac sa fie dificil pentru oricine sa prezica un deficit sau un excedent de productie pentru acest an”, a explicat el. ”Este prea devreme sa spunem ca suntem intr-o recesiune”, a spus reprezentantul OPEC. Organizatia doreste sa fie facute mai multe investitii in sectorul explorarii energiei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

