- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe finalizeaza detaliile pentru un summit cu presedintele SUA, Donald Trump, pe 18 aprilie pentru a discuta strategia inaintea unei propuse intalniri intre liderii nord-coreean si american, a declarat miercuri pentru Reuters un oficial din partidul la putere in Japonia,…

- Liderii republicani si democrati din Congresul Statelor Unite au anuntat miercuri un acord privind finantarea cheltuielilor federale pe anul fiscal 2018, evitand astfel un nou blocaj al administratiei, care urma sa se produca vineri, scrie AGERPRES, citand AFP si Reuters. Mai intai Camera Reprezentantilor,…

- Administratia Trump se asteapta ca intalnirea dintre presedintele american si liderul nord-coreean, Kim Jong-un sa aiba loc, in ciuda tacerii de la Phenian, a declarat luni purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters.

- Conditia presedintelui american Donald Trump pentru a se intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-un este sa nu mai efectueze teste nucleare sau de rachete, a declarat duminica ministrul finantelor SUA, Steve Mnuchin, transmite Reuters."Nu trebuie sa existe nicio confuzie. Presedintele a spus…

- Elvetia este pregatita sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, conform Ministerului de Externe din Elvetia, scrie Reuters.Oferta vine la o zi dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca este dispus sa se intalneasca cu Kim Jong-un pentru discutii privind programul nuclear…

- Politica presedintelui american, Donald Trump, 'a marcat o noua era a regresului drepturilor omului' in Statele Unite si in intreaga lume, insa a inspirat noi activisti, se arata in raportul anual al organizatiei Amnesty International privind situatia drepturilor in lume, publicat joi la…

- Sosiile liderului nord-coreean, Kim Jong-un, și Donald Trump s-au intalnit la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna 2018. Intalnirea dintre cei doi a fost unul dintre cele mai interesante momente de la eveniment. Cel care era costumat in Kim Jong-un a spus ca se ințelege…