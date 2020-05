Intr-un interviu pentru The Guardian, un oficial din conducerea tehnica a Organizației Mondiale a Sanatații a explicat ce se depisteaza in realitate la testul PCR in cazul bolnavilor vindecați de COVID-19. Rezultatele testelor care sugereaza ca persoanele din Coreea de Sud au fost reinfectate dupa recuperarea de la Covid-19 au fost de fapt fals pozitive […] The post Oficial OMS: Reinfectarea nu exista! Persoanele vindecate de COVID-19 au rezultate fals pozitiv appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .