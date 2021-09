Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile, premergatoare inceperii noului an scolar, politistii din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenirea Criminalitații au desfașurat activitati in cadrul campaniei “Vacanța s-a terminat. Sunteți pregatiți pentru un nou inceput?” cu scopul creșterii gradului de siguranța al minorilor…

- In fiecare zi suntem inundați de vești negative care ne copleșesc și pun toata lumea asta sub semnul intrebarii. Razboi, saracie, poluare, abuzuri … multe probleme din intreaga lume ajung in fața ochilor noștri și la urechile noastre și sunt suficient de serioase și de mare anvergura incat sa duca la…

- Unii parinți se gandesc la opțiunea de a nu-și trimite copiii la școala de teama coronavirusului. Ce pot sa pațeasca aceștia daca iau aceasta decizie? Un avocat vine cu explicații. Unii parinți se tem sa-și trimita copiii la șoala in pandemie. Ce pot sa pațeasca aceștia? Președintele Romaniei a anunțat…

- Intr-un interviu pentru Școala 9 , antreprenoarea in educație Evelina Necula arata cum ar trebui sa fie dinamica relației dintre parinți, educatori și școala pentru a le netezi drumul copiilor in pregatirea lor. De la reguli simple, cum ar fi ca parinții sa nu le dea dulciuri la micul dejun copiilor…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a anunțat, duminica seara, intr-o intervenție la Digi24 ca se ia in calcul posibilitatea ca si in localitatile cu rate de infectare de peste 6 la mie copiii de cresa si cei de gradinita sa poata merge la unitatile scolare, atata vreme cat localitatea nu intra in…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca autoritatile iau in discutie posibilitatea ca si in localitatile cu rate de infectare de peste 6 la mie copiii de cresa si cei de gradinita sa poata merge la unitatile scolare, atata vreme cat localitatea nu intra in carantina. Festivitatile de deschidere…

- Social-democrații acuza Executivul ca primele șase luni ale acestui an au adus cea mai mare creștere de prețuri din ultimii 13 ani: „Guvernul Cițu și liderii coaliției de guvernare sa coboare in lumea reala”, transmit cei de la PSD. „Oficial! Primele șase luni ale acestui an au adus cea mai mare creștere…

- Razvan Fodor va prezenta o emisiune noua la Antena 1. Este vorba despre show-ul „Alpha Kids” care debuteaza pe micul ecran de sambata, 3 iulie, de la ora 10.00. In fiecare sambata, „Alpha Kids” il va aduce pe Razvan Fodor, prezentatorul show-ului, fața in fața cu puștii despre care se spune ca vor schimba…