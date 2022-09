OFICIAL: O fată de 16 ani, înjughiată de către o altă adolescentă, în cartierul Bucureștii Noi UPDATE: Poliția Capitalei a anunțat ca polițiștii de la Secția 5 s-au autosesizat in legatura cu conflictul și au acordat primul ajutor victimei. Comunicatul Poliției: La data de 05.09.2022, polițiști din cadrul Poliției Capitalei-Secția 5 s-au autosesizat cu privire la faptul ca, in urma unui conflict spontan, o minora, in varsta de 16 ani, a fost injunghiata cu un obiect ințepator/taietor, in zona piciorului, de catre o alta minora, de aceeași varsta, in timp ce se aflau pe o strada din Sectorul 1. Polițiștii au acordat primul ajutor victimei, iar ulterior aceasta a fost transportata, de un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

