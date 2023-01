Au trecut mai bine de doi ani de cand, in urma ”lobby-ului” deșanțat al generalului Nicolae Ionel Ciuca, obedienta clasa politica romaneasca s-a conformat solicitarii de a plati, in avans, cele aproape 220 de milioane de dolari pentru achiziția pentru primul lot de baterii de coasta NSM. Iar pentru ca niciun eventual ”element incontrolabil” sa […] The post OFICIAL! NSM, rachetele PLATITE IN 2020, VIN in 2028! first appeared on Ziarul National .