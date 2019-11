Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a predat luni Ucrainei cele trei nave de razboi pe care le capturase anul trecut in urma unui incident naval in Marea Neagra, a anuntat Ministerul de Externe rus, citat de TASS si Reuters, cu trei saptamani inaintea unui summit destinat sa relanseze reglementarea conflictului din estul Ucrainei,…

- Un tribunal din Moscova a hotarât dizolvarea unei organizații pentru apararea populațiilor indigene, a doua decizie de acest tip în mai puțin de o saptamâna, atragând criticile autoritaților europene, informeaza Reuters.Centrul Pentru Susținerea Populațiilor Indigene…

- Rusia a trimis miercuri doua bombardiere strategice Tupolev Tu-160 cu capacitati nucleare in Africa de Sud, in timp ce presedintele rus Vladimir Putin gazduia la Soci un summit cu lideri ai unor state africane, transmite Reuters.Cele doua aeronave urmau sa aterizeze ceva mai tarziu la Johannesburg,…

- Cele doua aeronave urmau sa aterizeze ceva mai tarziu la Johannesburg, au informat surse militare sud-africane ale agentiei Interfax, preluata de Reuters. Ministerul apararii de la Moscova a declarat ca misiunea are rolul de a promova relatiile militare cu Africa de Sud. Putin a deschis…

- Aproximativ 500 de persoane detinute in inchisori in care sunt incarcerati jihadisti din cadrul Statului Islamic (SI) in nordul Siriei au evadat dupa lansarea ofensivei turce, a anuntat Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Rasturnare socanta de situatie…

- Rusia si Siria vor trimite trupe in nord-estul Siriei pentru a-i indeparta pe membrii militiilor kurde YPG și armele acestora de la granița cu Turcia, in cadrul unui acord convenit marți, pe care Moscova și Ankara il considera un triumf, potrivit Reuters, scrie Mediafax.La cateva ore dupa…

- Este vorba despre doua proiectile lansate din Wonsan, in provincia Kangwon. O racheta nord-coreeana a cazut in mare, in zona economica exclusiva (EEZ), in largul coastelor Prefecturii Shimane, a informat seful de cabinent Yoshihide Suga. Actualul test cu racheta este primul dupa cel din…

- Potrivit lui Kim Kye Gwan, consilier in Ministerul nord-coreean de Externe, ideea unui nou summit intre Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, 'este foarte prezenta in aceste zile in Statele Unite'. Intr-un comunicat publicat de agentia oficiala de presa nord-coreeana KCNA, consilierul…