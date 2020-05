Stiri pe aceeasi tema

- Un ordin comun al ministrului Sanatații și ministrului de Interne, care stabilește regulile privind desfasurarea activitaților religioase, a fost publicat, vineri seara, in Monitorul Oficial. Acesta reglementeaza modul in care se va face accesul persoanelor in lacașurile de cult, limitele impuse și…

- Ordinul comun al miniștrilor Sanatații și Afacerilor Interne care reglementeaza activitatea in lacașele de cult a fost publicat in Monitorul Oficial și prevede o relaxare și in acest domeniu.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și ministrul Sanatații, Nelu Tataru, au emis Ordinul nr. 984/829/15.05.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 404 din 16 mai, în care sunt prevazute obligațiile transportatorilor în perioada starii de urgența, pentru fiecare tip de transport:…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și ministrul Sanatații, Nelu Tataru, au emis Ordinul nr. 984/829/15.05.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 404 din 16 mai, în care sunt prevazute obligațiile transportatorilor în perioada starii de urgența, pentru fiecare tip de transport:…

- Masurile pe care școlile sunt obligate sa le ia din 2 iunie, au fost publicate in Monitorul Oficial. Prevederile apar in Ordinul comun semnat de miniștrii Educației și Sanatații care stabilește masurile obligatorii pentru școli in perioada 2-12 iunie și pentru examenele de Evaluarea Naționala și Bacalaureat…

- Premierul Ludovic Orban se intalnește, miercuri, la ora 10:00, la Palatul Victoria cu reprezentanții organizatorilor de concerte și evenimente culturale din Romania. La intalnire participa și vicepremierul Raluca Turcan și ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.Intalnirea de la Palatul Victoria…

- Prevederile apar in Ordinul comun semnat de ministrii Educatiei si Sanatatii care stabileste masurile obligatorii pentru scoli in perioada 2-12 iunie si pentru examenele de Evaluarea Nationala si Bacalaureat 2020, ordin care a fost publicat in Monitorul Oficial. Documentul oficial a fost semnat pe 8…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, a declarat, joi seara, ca a fost emis ordinul prin care se suspenda pe o perioada de sase luni exportul de medicamente, fiind oprite la granita "nenumarate" tir-uri cu "zeci de tone" de medicamente si materiale sanitare. "In momentul de…