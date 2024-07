Stiri pe aceeasi tema

- Analistul Vladimir Socor critica NATO pentru refuzul de a accepta Ucraina in randul aliaților și pentru politica ezitanta in fața Rusiei. El avertizeaza ca toate aceste erori strategice costa, iar Rusia lui Putin este incurajata sa-și urmeze politica agresiva.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, luni, dupa intalnirea de la Varșovia cu cu premierul polonez Donald Tusk, ca Ucraina și Polonia au semnat, in ajunul summitului aniversar al NATO de la Washington, un pact de securitate pe care l-a caracterizat ca fiind „fara precedent", relteaza…

- Rusia isi intensifica ofensiva pe mai multe sectoare ale frontului din estul Ucrainei, in timp ce trupele ucrainene incearca sa-si mentina pozitiile si cauta sa provoace inamicului rus cat mai multe pierderi, asteptand cresterea ajutorului militar occidental si sosirea unor noi soldati, in timp ce o…

- Ucraina continua sa loveasca cu drone obiective importante din interiorul Rusiei, si a tintit astfel cu succes in noaptea de luni spre marti mai multe depozite de combustibil in regiunea Rostov. In același timp, trupele rusești mentin initiativa pe campul de lupta si continua sa castige teren pe frontul…

- Comandantul forțelor armate norvegiene, generalul Eirik Kristoffersen, a avertizat intr-un interviu publicat de agenția de presa Bloomberg, preluat de Hotnews.ro, ca NATO are la dispoziție doar doi-trei ani pentru a se pregati, inainte ca Rusia sa iși recaștige capacitatea de a lansa un atac convențional…

- Seful NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca „a venit timpul” ca membrii aliantei militare sa reconsidere unele dintre restrictiile legate de utilizarea armelor pe care le-au furnizat Ucrainei pentru a lupta impotriva Rusiei, relateaza News.ro, care citeaza Reuters.Tarile occidentale au parut din…

- Vice-ministrul polonez al apararii, Cezary Tomczyk, a confirmat miercuri ca Ucraina este libera sa foloseasca cum doreste impotriva teritoriului rus armele pe care i le ofera Polonia si le-a cerut celorlalte state ce furnizeaza ajutor militar Kievului in razboiul cu Rusia sa procedeze la fel, informeaza…

- Ruinele bombardate ale termocentralei Tripilska, din apropierea capitalei ucrainene Kiev - principalul producator de energie electrica pentru milioane de oameni regiunile Kiev, Cerkasi si Jitomir- sunt un simbol al unei schimbari devastatoare care are loc in Ucraina. In ultimele saptamani, Rusia a inceput…