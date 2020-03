Stiri pe aceeasi tema

- Moise Guran i-a anuntat miercuri seara pe liderii USR reuniti in sedinta Biroului National ca nu isi mai doreste sa coordoneze campaniile electorale ale Aliantei USR PLUS, au declarat pentru G4Media.ro surse din conducerea Uniunii.

- Intrat cu mare pompa in zona politica, Moise Guran pare ca se desprinde rapid de aceasta zona. Guran i-a inștiințat pe cei din cadrul alianței USR-PLUS ca nu va mai fi strategul campaniilor electorale. Moise Guran susține ca exista ”o diferența de principii” intre el și cei de la USR.…

- Fostul jurnalist Moise Guran le-a transmis liderilor USR reuniți in ședința Biroului Național ca nu iși mai dorește sa coordoneze campaniile electorale ale Alianței USR PLUS, scrie G4media.ro. Moise Guran a spus ca a luat aceasta decizie din motive personale, conform surselor citate de G4media.ro."Este…

- Intrat cu mare pompa in zona politica, Moise Guran pare ca se desprinde rapid de aceasta zona. Guran i-a inștiințat pe cei din cadrul alianței USR-PLUS ca nu va mai fi strategul campaniilor electorale.Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT la adresa diasporei: Nu suntem egali! Cand va pișați…

- Jurnalistul Moise Guran a renunțat la cariera de jurnalist și a intrat in politica. Acesta a anunțat miercuri, intr-o intervenție la Europa FM, ca decizia sa vine dupa mai multe discuții cu liderii Alianței USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș. ”Eu azi, acum, va anunț ca am luat decizia sa renunț definitiv…

- Jurnalistul Moise Guran a anunțat miercuri, intr-o intervenție la Europa FM, ca renunța definitiv la cariera de jurnalist și ca iși va asuma un rol politic. Decizia sa vine dupa mai multe discuții cu liderii Alianței USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș.

- ​Dan Barna confirma ca Alianța USR-PLUS este în „discuții” cu jurnalistul Moise Guran pentru a se alatura proiectului, precizând însa ca un demers similar este angajat și cu „alte persoane din spațiul public”. ​"Sunt discuții deschise cu Moise Guran…

- Alianta USR-PLUS negociaza numirea jurnalistului Moise Guran in functia de șef al campaniei electorale, atat pentru locale, cat și pentru parlamentare.Citește și: SURSE - Se coace un plan INCENDIAR la PNL: Orban joaca all-in. Situație imposibila pentru PSD Liderul USR, Dan Barna, a…