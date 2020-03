OFICIAL Ministerul Sănătății: 11 cazuri confirmate de coronavirus în România Reprezentanții Ministerului Sanatații au declarat intr-o postare pe Facebook ca sambata, 7 martie, au fost confirmate alte doua cazuri de persoane care sunt infectate cu noul coronavirus (COVID-19). In aceasta situație numarul cazurilor a ajuns la 11. Un caz privește o tanara de 15 ani din Timișoara, care studiaza in aceeași unitate de invațamant cu […] Citește OFICIAL Ministerul Sanatații: 11 cazuri confirmate de coronavirus in Romania in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

