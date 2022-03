„Vedem o schimbare in strategia Rusiei. Se concentreaza mai puțin sa incercuiasca orașele și mai mult sa patrunda in interiorul lor”, a declarat un oficial militar NATO pentru CNN, care nu a precizat identitatea exacta a acestuia. Mai exact, a adaugat militarul, Rusia va trece la o abordare „mai directa” in atacurile sale. „Bombardamentele (mai […] The post Oficial militar NATO: „Vedem o schimbare in strategia Rusiei” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .