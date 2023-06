Oficial. Marcel Ciolacu este desemnat premier de Klaus Iohannis

Stiri pe aceeasi tema

- Decretul privind desemnarea drept premier a lui Marcel Ciolacu, publicat in Monitorul Oficial Decretul privind desemnarea lui Marcel Ciolacu in calitatea de candidat la functia de prim-ministru a fost publicat, marti, in Monitorul Oficial. Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul privind…

- Dupa consultarile cu partidele parlamentare care au avut loc la Cotroceni, președintele Klaus Iohannis l-a nominalizat, marți, pe Marcel Ciolacu, sa formeze un nou guvern, dupa demisia lui Nicolae Ciuca din funcția de prim-ministru. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marți, 13 iunie…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a invitat, la Palatul Cotroceni, presedintii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru functia de Prim ministru.La finalul consultarilor, presedintele Iohannis face declaratii…

- Fostul premier Nicolae Ciuca a fost ales, marți, in funcția de președinte al Senatului, cu 88 de voturi „pentru” și 16 „contra”. Anca Dragu, propunerea USR, a obținut doar 16 voturi ”pentru” si 88 ”impotriva”. Au votat 114 de senatori, voturi nule – 10. Celelalte grupuri parlamentare nu au propus candidați.…

- Ministrul Justitiei a fost desemnat, luni, de catre presedintele Klaus Iohannis sa ocupe functia de premier interimar, pana la instalarea noului Guvern. Administratia Prezidentiala a anuntat ca in cursul zilei de marti vor avea loc consultpri la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier.Marti, 13…

- Bulgaria are in sfarșit guvern, dupa cinci tururi de alegeri legislative in ultimii doi ani. Parlamentul a votat marți alegerea lui Nikolai Denkov ca prim-ministru al Bulgariei. Votul in legislativul cu 240 de locuri a fost de 132-69 si nicio abtinere. Denkov a fost desemnat prim-ministru de o coalitie…

- Senatoarea Alina Gorghiu susține ca președintele Iohannis a avut un cuvant greu de spus in PNL, mai ales, in contextul in care PNL are de patru ani de zile premier, desi scorul in alegeri nu ii dadea niciun drept sa aiba. Pentru aceste lucruri, Alina Gorghiu, il gasește „vinovat” pe Klaus Iohannis.…