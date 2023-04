Stiri pe aceeasi tema

- Ordin de chemare a rezerviștilor din doua județe. Criteriile de convocare explicate de un oficial MApN Ministerul Apararii Naționale (MApN) explica criteriile prin care se poate emit ordine de chemare a rezerviștilor. Precizarile au fost facute in contextul in care astfel de ordine au fost emise in…

- Explicația MApN despre chemarea rezervistilor din Timiș și Caraș-Severin Purtatorul de cuvant al MApN, Constantin Spinu, a explicat luni seara, la Antena 3, de ce au primit rezerviștii din Timiș și Caraș-Severin, in aceasta luna, ordin de chemare la exerciții și antrenamente de mobilizare. „Sunt barbați…

- Purtatorul de cuvant al MApN, Constantin Spinu, a explicat luni seara, la Antena 3, de ce au primit rezerviștii din Timiș și Caraș-Severin, in aceasta luna, ordin de chemare la exerciții și antrenamente de mobilizare.

- Purtatorul de cuvant al MApN, Constantin Spinu, a explicat luni seara, la Antena 3, de ce au primit rezerviștii din Timiș și Caraș-Severin, in aceasta luna, ordin de chemare la exerciții și antrenamente de mobilizare.„Sunt barbați rezerviști din evidențele noastre de mobilizare, din județul Timiș…

- Ministerul Apararii Naționale atrage atenția ca, in spațiul public, revin speculațiile cu privire la așa-zise „pregatiri” pentru mobilizarea rezerviștilor Armatei. Este vorba despre un fake-news – se arata intr-un comunicat al MApN. In realitate ar fi vorba doar de o procedura de rutina. Potrivit Ministerului…

- Dorin Racu, 40 de ani, viceprimarul comunei Varadia, județul Caraș Severin, reținut pe 8 februarie, de Interpol, a fost predat vineri, 3 martie, autoritaților americane, a confirmat IPJ Timiș pentru Libertatea.Dorin Racu era cautat de justiția americana pentru incalcarea condițiilor de eliberare preventiva.…

- Echipe ale E-Distribuție Banat intervin pentru restabilirea in cel mai scurt timp posibil a alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, in urma avariilor provocate in rețelele electrice din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, pe fondul conditiilor meteo deosebite. Fii…

- A aparut și prima reacție a Directorul Romarm, Gabriel Tutu, care sustine ca nu stie despre cererea de arestare pe numele lui. „Asteptam sa vedem ce se intampla.Nu stiu (ca se cere arestarea mea – n.r.), vedem, vorbim”, a spus Directorul Romarm, Gabriel Tutu pentru Antena 3. Totodata, acesta a decis…