Oficial: Mai multe arestari la Constanta!

Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au efectuat 19 perchezitii domiciliare, in judetele Constanta si Tulcea, la locuintele unor persoane banuite de comiterea infractiunii de proxenetism. In urma perchezitiilor efectuate, la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au fost conduse 20 de persoane, 7 dintre acestea fiind banuite de comiterea infractiunii de proxenetism. Astfel, incepand cu anul 2018 si pana in prezent, acestea ar fi determinat sau inlesnit practicar ...