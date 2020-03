Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre companiile din Uniunea Europeana au utilizat in anul 2019 cel putin un tip de social media, in randul statelor membre companiile din Romania fiind pe ultimul loc la acest capitol, in conditiile in care numai 33% dintre acestea au declarat ca au utilizat cel putin un tip de social media,…

- Coletaria.ro, expert in expedierea și livrarea coletelor, parte a grupului Packeta, cu cea mai mare rețea de puncte pick-up din Europa Centrala și de Est, anunța un parteneriat strategic cu MerchantPro, platforma de eCommerce SaaS denumita anterior ShopMania BIZ. Parteneriatul le ofera magazinelor…

- Nationalele de polo ale Spaniei si Ungariei vor disputa, duminica, finala Campionatului European, dupa ce au eliminat, vineri, reprezentativele Croatiei, respectiv Muntenegrului, in semifinalele competitiei. Romania a incheiat pe locul 11, anun'[ MEDIAFAX.In semifinale s-au inregistrat rezultatele:…

- Comisia Europeana intentioneaza sa înceapa în aceasta saptamâna dezbaterile pentru un salariu minim european, una dintre cele mai remarcabile propuneri ale noii sale agende sociale. Mecanismul, care vizeaza o remuneratie minima echivalenta cu 60% din salariul…

- Crescatorii de pasari din Romania cer sistarea imediata a importurilor de carne si oua din Polonia unde gripa aviara face acolo ravagii. Alte focare au fost confirmate in Slovacia si Ungaria

- Nu vom avea un an ușor, conform estimarilor facute de Moody's, scrie zf.ro. Agenția de evaluare atrage atenția ca salariul minim va creste cu 7,2%, a doua cea mai mica crestere din Europa Centrala și de Est, in vreme ce rata inflației va ajunge la 3,5%. Conform estimarilor Moody's, preluate de zf.ro,…

- Romania și Ungaria, doua dintre marile dezamagiri ale ultimului Campionat Mondial de handbal feminin, și-au demis antrenorii la inceputul acestei saptamani, anunța MEDIAFAX.Federația Romana de Handbal a incetat luni colaborarea cu Tomas Ryde, iar marți a venit randul forului de la Budapesta…

- Veteranii din Gherla au onorat si in acest an traditionalul turneu international de volei organizat de Volei Club Avantul Reghin. La Cupa 1 Decembrie, desfasurata pe 30 noiembrie in doua sali de sport din municipiul muresean au participat nu mai putin de 18 echipe din Romania, Ungaria, Polonia si Slovacia.…