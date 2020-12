Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Politic National al PNL, intrunit in sistem videoconferinta marti seara, a validat lista ministrilor propusi de liberali in Guvernul Citu. Au fost 63 de voturi pentru, doua voturi impotriva si cinci abtineri, in conditiile in care 33 dintre membrii BPN nu au votat deloc. Au fost impotriva…

- Negocierile sunt aproape finalizate. Actul de constituire oficiala a Coaliției PNL-USR/PLUS_UDMR a fost semnat, iar lista Guvernului este aproape finalizata. Unele nume au fost deja anunțate public, altele vor fi facute publice in curand: Vezi și: Primul SONDAJ CURS dupa alegeri: Evolutii…

- Echipele de negociere PNL, USR PLUS și UDMR discuta, la ora transmiterii acestei știri, la Vila Lac, cum se impart funcțiile din viitoarea guvernare. S-ar fi ajuns deja la un acord de principiu pe urmatoarea varianta, dar negocierile continua și ar putea aparea unele modificari: Premier: Florin…

- PNL, USR-PLUS si UDMR avanseaza negocierile politice privind noul Executiv. Pina la aceasta ora, cele trei formatiuni politice au discutat o formula de Guvern condusa de Florin Cîțu, cu 18 ministere si 2 vicepremieri, Dan Barna și Kelemen Hunor, iar Ludovic Orban sa fie presedinte al Camerei Deputatilor,…

- Liderii PNL, USR PLUS si UDMR, Ludovic Orban, Dan Barna si Kelemen Hunor, au o intalnire, marti, la Vila Lac. Marti, copresedintele USR PLUS Dan Barna le-a propus liderilor PNL si UDMR, Ludovic Orban si Kelemen Hunor, pentru deblocarea negocierilor privind coalitia de guvernare, sa ocupe toti trei functii…

- ​​Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR s-au întâlnit marți dupa-amiaza la Vila Lac pentru a continua discuțiile privind formarea noului Guvern, suspendate duminica dupa ce nu s-a convenit asupra împarțirii funcțiilor de premier și de președinte al Camerei Deputaților. Discuțiile sunt…

- Dan Barna, președintele USR, anunța ca renunța la pretenția de a fi președintele Camerei Deputaților, in schimbul funcției de vicepremier. USR PLUS il propune la șefia Camerei pe Catalin Drula, liderul de grup parlamentar al USR, informeaza biziday . Principalele declarații ale președintelui USR, Dan…

- Dan Barna a anuntat astazi, o propunere pentru presedintele PNL, Luodvic Orban, si pentru presedintele UDMR, Kelemen Hunor.Copresedintele USR PLUS, Dan Barna, a anuntat marti o propunere pentru presedintele PNL, Ludovic Orban si pentru presedintele UDMR, Kelemen Hunor, pentru a debloca negocierile.…