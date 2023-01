Oficial: La sala de sport, pe banii firmei. Legea prin care se acorda deducere firmelor pentru abonamente se aplica din februarie Angajații vor putea beneficia de abonamente la salile de sport și de programe de recuperare medicala din partea firmelor la care lucreaza. Acestea vor fi neimpozabile și deductibile, in limita a 400 de euro pe an pentru fiecare angajat. Legea, promulgata recent de președintețe Klaus Iohannis, a fost publicata joi in Monitorul Oficial și se […] Citește Oficial: La sala de sport, pe banii firmei. Legea prin care se acorda deducere firmelor pentru abonamente se aplica…