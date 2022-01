Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, sustine ca persoanele pentru care au trecut mai mult de 9 luni de la efectuarea dozei doi ar trebui sa-și faca doza booster pana la 1 februarie pentru ca de la aceasta data va expira certificatul digital pentru persoanele care nu au doza a treia (booster). Este…

- Este foarte posibil ca țarile europene sa ia decizia ca a treia doza sa fie necesara pentru recunoașterea certificatului verde, in cazul in care studiile arata clar ca ramai fara imunitate. Afirmația aparține șefului DSU Raed Arafat, care susține ca este posibil ca doza booster sa fie inclusa in certificatul…

- Deputatul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca nu sustine ideea pentru certificatul verde COVID, deoarece obligativitatea prezentarii acestuia „incalca grav cateva principii”, inclusiv dreptul la munca, „o chestiune fara precedent”. „Eu nu sustin certificatul verde si mi se pare o masura care incalca…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a confirmat, miercuri seara, la Antena 3, ca certificatul va fi introdus dupa o creștere de 3 saptamani consecutive cu o rata de 1,5 ori. „Facem o lege cadru și acel certificat intra in vigoare intr-un anumit moment”, a mai spus Alexandru Rafila. Știrea inițiala:…

- Certificatul verde este valabil doar pana anul viitor, a anunțat Valeriu Gheorghița. Persoanele care și-au facut ambele doze de vaccin au certificatul verde pana in vara anului 2022. Expira cetificatul verde covid in 2022? Președintele CNACV Valeriu Gheorghița a precizat ca la finalul lunii iunie 2022…

- Britanicii de peste 60 de ani ar putea intampina dificultati cand vor dori sa plece de sarbatori in Europa, avand in vedere ca in aplicatia Institutului de Sanatate Publica (NHS) nu figureaza si cea de-a treia doza de vaccin anti-COVID-19, relateaza vineri EFE. Peste 10 milioane de persoane…

- Nu ai certificat verde dar vrei sa platesti factura la Aquatim? In contextul introducerii obligatiei publicului de a prezenta certificatul verde la intrarea in institutiile publice, Aquatim a luat masuri pentru a-i servi si pe clientii care doresc sa plateasca factura de apa la casieriile societatii,…

- Certificatul verde va deveni obligatoriu la serviciu, dupa modelul din Italia, pentru angajatii de la stat. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca, din cunostintele pe care le are, in Parlament se discuta pe marginea proiectului privind accesul la locul de munca, in…