- Dupa recentele zvonuri ca Jador și Oana Ciocan și-ar fi incheiat relația, acum artistul a confirmat desparțirea. Jador și Oana Ciocan pareau extrem de fericiți și se pregateau sa faca un pasul cel mare spre altar, insa acum au decis sa iși spuna adio. Vestea vine dupa ce o perioada in care nu au mai…

- Jador și Oana Ciocan s-au despartit, dupa ce cantaretul a cerut-o in casatorie, chiar in timpul filmarilor la Survivor All Stars. Mai mult, cei doi și-au ales in urma cu ceva timp și nașii, pe Catalin Moroșanu și soția lui, insa din pacate, au decis sa nu mai faca pasul cel mare. Cea care a confirmat…

- Simona Halep (32 de ani, 1127 WTA) continua colaborarea cu Banca Transilvania. Unul dintre cei mai importanți sponsori ai tenismenei a facut anunțul astazi. Halep și Banca Transilvania colaboreaza din 2018. Deși a fost implicata in scandalul legat de dopaj, sportiva din Romania a fost susținuta in continuare…

- FC Sevilla, situata pe locul 14 in ediția trecuta din LaLiga, a ratat toate obiectivele in 2023-'24 și la un moment dat a ajuns in zona retrogradarii, dupa ce a terminat ultima in grupa Ligii. Dar a fost declarata caștigatoare a UEFA-CONMEBOL Club Challenge. ...

- Dupa ce a cerut-o in casatorie pe Oana Ciocan, Jador a declarat, in repetate randuri, ca și-a gasit liniștea alaturi de ea. Mai mult decat atat, artistul a dezvaluit ca fosta concurenta de la Survivor este femeia alaturi de care iși dorește sa-și intemeieze o familie. Recent, Jador a impartașit cu fanii…

- Odata cu eliminarea lui Jador de la Survivor Romania All Stars 2024, intreaga țara a aflat cine este iubita pe care cantarețul o ținea ascunsa de cateva luni. Dupa ce a cunoscut-o la vizita medicala pe care au facut-o inainte de a plecat in Republica Dominicana, la show-ul de la PRO TV, Oana Ciocan…

- Este vestea momentului in showbiz-ul din Romania! Logodnica lui Jador, Oana Ciocan, este insarcinata? O prietena de-a iubitei cantarețului de manele a facut o postare cu care s-a dat de gol. Iata cum arata burtica partenerei de viața a artistului, dar și ce a publicat amica ei pe rețelele de socializare!

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Jador și Oana Ciocan se pregatesc de nunta! Artistul s-a scapat și a spus ca au facut cununia civila. Cei doi indragostiți au planuri mari de viitor impreuna și abia așteapta sa se bucure de timpul pe care il au unul langa celalalt. Cantarețul de manele…