- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, face apel la autoritatile din Romania si Bulgaria sa limiteze "importurile de sclavi” și le cere autoritatilor din cele doua state sa controleze mai strict mijloacele de transport si persoanele care parasesc tara, transmite

- Proaspatul ministru de Interne al Italiei se poate lauda ca este un personaj cu popularitate, dar nu-i lipsesc nici criticii. Matteo Salvini, lider al formatiunii de extrema-dreapta Liga, se afla in autobuzul care trebuia sa-l duca la avion, pe aeroportul Fiumicino, cand a fost recunoscut de ceilalti…