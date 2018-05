Stiri pe aceeasi tema

- "Fac apel la Uniunea Europeana, in special la Franta, Marea Britanie si Germania, sa adopte o pozitie clara pentru a asigura interesele Iranului in conformitate cu acordul. Ar trebui sa fie clar definite si garantate", a declarat presedintele iranian, adaugand ca acest lucru va ajuta la mentinerea…

- Uniunea Europeana a anuntat marti seara mentinerea angajamentelor asumate in Acordul nuclear cu Iranul. "Uniunea Europeana va continua implementarea totala si efectiva a Acordului nuclear", a declarat Federica Mogherini, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate.…

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…

- Liderii Frantei, Germaniei si Marii Britanii au cazut de acord ca SUA nu ar trebui sa impuna masuri comerciale unilaterale impotriva Uniunii Europene, ori in caz contrar, UE ar trebui sa se pregateasca sa-si apere interesele, informeaza agentia de stiri Reuters. Emmanuel Macron, Angela…

- Chiar si Donald Trump are un prieten bun care nu e imaginar. Dar nu acest fapt e iesit din comun, ci acela ca acest prieten e un francez, insusi seducatorul presedinte al Republicii, Emmanuel Macron. Vizita oficiala a acestuia din urma a fost unul dintre cele mai mediatizate evenimente globale…

- Presedintele american, Donald Trump, si premierul britanic, Theresa May, au discutat telefonic, joi, si au convenit asupra necesitatii unui raspuns international pentru descurajarea folosirii armelor chimice de catre regimul sirian condus de Bashar al-Assad. Potrivit unui comunicat al Cabinetului…

- Premierul britanic Theresa May si-a convocat joi principalii ministri la o reuniune speciala a cabinetului pentru a discuta despre implicarea Marii Britanii intr-o posibila actiune militara a Statelor Unite si Frantei impotriva Siriei dupa un presupus atac cu gaz toxic asupra civililor, informeaza…

- Donald Trump a condamnat presupusul atac chimic din Siria. Președintele american va lua o decizie cu privire la raspunsul Statelor Unite ale Americii in urmatoarele 24 sau 48 de ore. Declarațiile au fost facute in ziua in care Consiliul de Securitate al ONU se intrunește pe aceeași tema a carnagiului…