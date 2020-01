Stiri pe aceeasi tema

- Planul de pace in Orientul Mijlociu al administratiei Trump va fi "istoric", apreciaza premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu si rivalul sau Benny Gantz, care se pregatesc sa plece la Washington pentru a discuta despre aceasta initiativa americana, relateaza AFP. Presedintele…

- In ultimii ani Iranul si-a proiectat puterea in Orientul Mijlociu, din Liban in Siria si din Irak in Yemen, folosindu-se de o strategie unica prin care imbina capabilitatile militare cu cele politice, construita partial pe modelul Hezbollah din Liban.

- In ultimii ani Iranul si-a proiectat puterea in Orientul Mijlociu, din Liban in Siria si din Irak in Yemen, folosindu-se de o strategie unica prin care imbina capabilitatile militare cu cele politice, construita partial pe modelul Hezbollah din Liban.

- Qasem Soleimani a pregatit milițiile șiite din Irak responsabile de moartea a circa 600 de soldați americani intre 2003 și 2001. L-a ajutat pe Bashar al-Assad și a trimis 50.000 de luptatori șiiți in Siria. A fost omul de legatura pentru relația Iranului cu Hezbollah-ul din Liban, oferind ajutor…

- Preturile petrolului au crescut luni la un nou maxim al ultimelor trei luni, sustinute de optimismul privind semnarea acordului comercial dintre Statele Unite si China si de date industriale peste asteptari, in timp ce traderii urmaresc indeaproape situatia din Orientul Mijlociu, in urma atacurilor…

- Seful Statului Major al Fortelor armate israeliene a prezentat principalele amenintari de securitate la adresa statului Israel, facand referire la activitatea unor organizatii ostile si interesul si progresele tehnologice pe care inamicii le manifesta pentru dezvoltarea unor arme si rachete de inalta…

- Un responsabil american a declarat joi, sub rezerva anonimatului, ca secretarul american al Apararii Mark Esper intentioneaza sa trimita intre 5.000 si 7.000 de soldati suplimentari in Orientul Mijlociu pentru a contracara Iranul, relateaza AFP. Acest oficial nu a precizat unde ar putea…

- Exercitiul, care urmeaza sa inceapa duminica si sa se desfasoare pana la mijlocul lunii noiembrie in sudul Israelului, va pune in prim-plan aceste avioane de lupta americane, in contextul in care tensiunile raman puternice intre Iran si Israel, care a bombardat in mai multe randuri pozitii iraniene…