Stiri pe aceeasi tema

- Laszlo Boloni a avut o reacție amuzanta dupa ce a aflat ca Alexi Pitu ii va fi adversar! Laszlo Boloni este antrenorul celor de la Metz, echipa aflata pe locul 3 din Ligue 2, cu 31 de puncte obținute dupa 19 meciuri jucate, la doua lungimi in spatele noii echipe a lui Alexi Pitu, Bordeaux. […] The post…

- Roberto Martinez este noul selectioner al Portugaliei. Anuntul oficial a fost facut de Federatia portugheza. Roberto Martinez este noul antrenor al lui Cristiano Ronaldo la nationala Portugaliei. Fostul selectioner al Belgiei l-a inlocuit pe Fernando Santos, cel care a parasit banca nationalei dupa…

- Dennis Man poate ajunge la AC Milan din ianuarie. Paolo Maldini, directorul tehnic al milanezilor, a luat deja legatura cu cei de la Parma. Internaționalul roman a avut un sezon foarte bun pana acum in Serie B, iar rossonerii l-au trecut pe lista posibilelor transferuri. Chiar daca s-a adaptat mai greu…

- Adrian Paun a marcat un nou gol pentru Hapoel Beer Sheva, dar ulterior a ieșit accidentat, din ultima partida de campionat. Internaționalul roman a ajuns la a doua reușita in tricoul trupei din Israel. Adrian Paun a fost transferat de Hapoel la inceputul sezonului, sub forma de imprumut de la CFR Cluj.…

- Cum a reușit Tatarușanu sa-l uimeasca pe Zlatan Ibrahimovic. In ultima carte autobiografica, marele atacant suedez a facut o dezvaluire care il are in prim-plan pe portarul roman. In 2021, Zlatan a lansat o noua carte, intitulata „Adrenalina – poveștile mele nespuse”. In aceasta autobiografie, suedezul…

- Ianis Hagi, mesaj urias pentru fani dupa ce si-a prelungit contractul cu Rangers. Internationalul roman si-a prelungit contractul cu Rangers pana in 2026, desi in acest an a fost accidentat. Ianis Hagi a suferit o accidentare groaznica la ligamentele genunchiului drept in luna ianuarie. De atunci a…

- James Rodriguez a fost bagat in incurcatura de un jucator roman. Starul columbian nu l-a recunoscut pe Ștefan Radu in timp ce realiza o provocare de tip “quiz” pe rețelele sociale. Rodriguez se relaxeaza in vacanța. Fostul mijlocaș al lui Real Madrid, transferat recent de Olympiacos, s-a distrat cu…

- Laurentiu Reghecampf a facut anunt despre viitorul sau si a comentat zvonurile ca va fi demis de la Neftchi. Antrenorul roman a recunoscut ca s-a intalnit cu conducatorii clubului, dar i-a anuntat pe fani ca nu se pune problema sa fie inlocuit. „Reghe” a pierdut ultimele doua meciuri oficiale. A fost…