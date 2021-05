Stiri pe aceeasi tema

- Au fost raportate 620 noi cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise luni, 10 mai, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 68 decese noi. 962 pacienți sunt la ATI. Citește și ALBA: Incidența cazurilor COVID in localitațile din județ, actualizata la 14…

- OFICIAL| 97 de noi INFECTARI in județul Alba, in ultimele 24 de ore. Lista LOCALITAȚILOR din care provin noile cazuri de COVID-19 Miercuri, 14 aprilie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 97 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul…

- OFICIAL| 3.302 de cazuri noi de coronavirus in Romania: Bilanțul total ajunge la 1.006.167 de imbolnaviri. 129 decese și 1.531 de persoane internate la ATI Duminica, 11 aprilie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 11 aprilie,…

- Pana astazi, 7 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 988.624 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 885.710 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 5.407 cazuri noi de…

- OFICIAL| 3.611 de cazuri noi de coronavirus in Romania: Bilanțul total ajunge la 977.986 de imbolnaviri. 120 decese și 1.478 de persoane internate la ATI Luni, 5 aprilie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 5 aprilie,…

- Pana astazi, 1 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 958.918 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 856.405 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.115 cazuri noi de persoane…

- OFICIAL| 5.869 de cazuri noi de coronavirus in Romania: Bilanțul total ajunge la 932.179 de imbolnaviri. 162 decese și 1.373 de persoane internate la ATI Sambata, 27 martie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 27 martie,…

- Ca urmare a creșterii numarului de cazuri de COVID-19, municipiul Dej va trece, din nou, in SCENARIUL ROȘU. Hotararea a fost luata, azi, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj. Așa cum Dej24.ro a anunțat inca de acum doua zile, municipiul Dej reintra in SCENARIUL ROȘU deoarece…