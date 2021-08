Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a accelerat in luna iulie la 5%, in timp ce fata de iunie 2021 preturile s-au majorat cu 1%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Cele mai mari cresteri de pret in ultimele 12 luni au fost la marfuri nealimentare, cu 7,6%, in timp ce…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 5% in luna iulie 2021, de la 3,9% in iunie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,64%, serviciile cu 2,74% iar marfurile alimentare cu 2,33%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Preturile…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 5% in luna iulie 2021, de la 3,9% in iunie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,64%, serviciile cu 2,74% iar marfurile alimentare cu 2,33%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Preturile de consum…

- Institutul Național de Statistica a publicat astazi, 13 iulie, indicele prețurilor bunurilor de consum pentru luna iunie, scoțand in evidența creșterile de prețuri care i-au afectat pe romani in ultimul an. Conform raportului INS, rata anuala a inflației a ajuns la 3,9%, in creștere cu 0,1% fața de…

- In intervalul iunie 2020-iunie 2021, alimentele s-au scumpit cu 2,17%, preturile de consum au crescut cu 0,3% in luna iunie 2021 comparativ cu luna mai 2021, iar rata anuala a inflației a ajuns la 3,9%, arata datele publicate marți, 13 iulie, de Institutul Național de Statistica ( INS ). Toate alimentele…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8% in luna mai a acestui an, de la 3,2% in aprilie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,70%, marfurile alimentare cu 1,52%, iar serviciile cu 2,78%, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de consum…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8% in luna mai a acestui an, de la 3,2% in aprilie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,70%, marfurile alimentare cu 1,52%, iar serviciile cu 2,78%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8% in luna mai a acestui an, de la 3,2% in aprilie. Marfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,70%, marfurile alimentare cu 1,52%, iar serviciile cu 2,78%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de consum in luna mai…