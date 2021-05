Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat, joi, la finalul sedintei de Guvern, ca intr-un birou unde lucreaza cinci persoane vaccinate, acestea vor putea sa nu mai poarte masca de protectie. In cazul in care printre cele cinci persoane se afla o persoana nevaccinata,…

- "Eu sustin ca pentru cazurile si situatiile in care exista risc redus, risc care este documentat de catre medicul de medicina a muncii, se pot lua astfel de masuri, precum limitarea purtarii mastii in interior. Dar, de asemenea, sustin ca masurile de relaxare trebuie luate treptat, asa incat fiecare…

- Purtarea mastii de protectie nu va mai fi obligatorie in curtea unitatilor de invațamant incepand de luni, anunța Sorin Cimpeanu, ministrul Educației. „De saptamana viitoare, in exteriorul școlii (spații deschise) se poate renunța la obligativitatea purtarii maștii de protecție", anunța Sorin…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat miercuri seara ca scaderea numarului de cazuri noi, precum și cea inregistrata in secțiile ATI va veni cu o serie de masuri de relaxare. Renunțarea la masca de protecție in spațiile deschise neaglomerate este una din masurile care vor putea fi adoptate de…

- „Aceasta scadere a incidenței trebuie sa o simțim și noi in mod direct, trebuie sa permitem cat mai multor copii sa mearga la școala, trebuie sa incepem sa mergem fara masca in anumite spații deschise și incet incet poate ca vom reuși sa atingem și alte masuri de relaxare.Acum, in perioada aceasta in…

- Purtarea mastii de protectie impotriva Covid-19 nu va mai fi obligatorie in exterior, in Israel, incepand de duminica, au anuntat autoritatile israeliene, informeaza AFP, citata de Agerpres . Situatia s-a schimbat in ultimele saptamani datorita unei campanii masive de vaccinare care a permis administrarea…

- Vesti bune legate de masti. La vara am putea sta in sfarsit pe plaja fara ele. Ministrul de Interne spune asta, mai exact ca se ia in calcul renuntarea graduala la aceasta masura. La un moment dat s-a vehiculat inclusiv varianta in care nu vom purta masti nici de 1 mai, dar nu avem o […] Source

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Lucian Bode a declarat luni, ca oamenii ar putea renunța la purtarea maștii pe plaja sau in varful muntelui. Ministrul Bode a reamintit ca purtarea maștii de protecție este obligatorie, in acest moment, insa autoritațile iau in calcul ridicarea graduala a restricțiilor,…