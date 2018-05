Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului inregistrata in Capitala la sfarsitul lunii aprilie a fost de 1,50%, circa 17.939 persoane fiind oficial fara un loc de munca, informeaza un comunicat al Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti (AMOFM) remis miercuri AGERPRES.Din numarul total al somerilor…

- Rata somajului inregistrata in Capitala era de 1,51% la sfarșitul lunii martie, potrivit datelor Agentie Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti. Astfel, in București erau circa 18.023 de persoane care nu aveau un loc de munca. Potrivit datelor AMOFM, din numarul total de someri neindemnizati,…

- Rata somajului inregistrata in Capitala la sfarsitul lunii martie 2018 a fost de 1,51%, un minim record, doar 18.023 de persoane fiind oficial fara un loc de munca, potrivit datelor Agentie Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti.

- Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti (AMOFM) organizeaza vineri, 20 aprilie 2018, la Palatul National al Copiilor, o noua editie a Bursei generale a locurilor de munca.

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in T4 din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.…

- Peste 1.000 de persoane demonstreaza, la aceasta ora, in Piața Victoriei din Capitala, fața de propunerea ministrului justiției pentru ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, sa fie revocata din funcție. Protestul din Piața Victoriei, la care participa peste 1.000 de persoane, are ca principal motiv cererea…

- Protest in fata Palatului Cotroceni din Capitala Foto: Agerpres Mai multe zeci de persoane protesteaza în fata Palatului Cotroceni din Capitala, nemultumite de modul în care presedintele Klaus Iohannis a reactionat la scandalul din ultimele zile legat de activitatea DNA. Manifestantii…

- Doi medici si un farmacist au fost plasati in arest preventiv pentru 30 de zile in izolator. Judecatorii urmeaza sa decida soarta altor doua persoane figurante in dosarul schemei ilegale de vinzare a medicamentelor. Un medic din Edinet si o farmacista din Chisinau vor sta 30 de zile in izolator de detentie.…