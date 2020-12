Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne Marcel Vela a anunțat, duminica dimineața, ca avocatul Dan Stan, vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș Severin(foto) și fost subsecretar de stat in MAI, a murit din cauza bolii provocate de noul coronavirus.”Avocatul Dan Stan, un profesionist desavarșit, liberal și prieten…

- Vecinii noștrii din Ungaria vor avea stare de urgența pana pe 8 februarie 2021. Marți noapte, printr-un decret guvernamental, s-a decis prelungirea starii de urgența pana pe 8 februarie. Conform AFP, Barrons și Agerpres, restricțiile au fost inasprite in Ungaria incepand cu luna noiembrie, chiar daca…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, joi seara, Hotararea 54/2020 privind propunerea prelungirii Starii de Alerta la nivel național, cu inca 30 de zile. Hotararea conține și masurile necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de…

- Tenismenul Horia Tecau, locul 21 ATP in clasamentul de dublu, a fost infectat cu coronavirus. Anunțul a fost facut chiar de sportiv pe pagina sa de Facebook. “In urma unui control de rutina, am iesit pozitiv pentru Covid-19. Nu am niciun simptom, dar incurajez cu tarie pe oricine mi-a fost aproape in…

- Primarul ales al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a ieșit negativ și la al doilea test COVID-19 și a anunțat ca va ieși din izolare. „Am facut inca un test de Covid-19 astazi si a iesit si el negativ. Nici nu am si nu am avut simptome, asa ca pot iesi din auto-izolare. M-am incaltat deja pentru…