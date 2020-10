Oficial: Iata deciziile de ultima ora cu privire la combaterea COVID-19. Lista tarilor din zona galbena

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat astazi, 23 septembrie, Hotararea numarul 46 privind suspendarea activitaților didactice in unitațile de invațamant preuniversitar in care sunt organizate secții de votare pentru alegerile locale din anul 2020.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor și zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Pentru persoanele care vin din aceste state sau zone se instituie masura carantinei timp de 14 zile. Lista țarilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotararii Comitetului Național…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor și zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Pentru persoanele care vin din aceste state sau zone se instituie masura carantinei timp de 14 zile, informeaza Digi24.ro .

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat ieri, 27 august 2020, Hotararea numarul 43. Cele mai importante prevederi ale acestei Hotarari sunt: - redeschiderea incepand cu data de 1 septembrie 2020 a restaurantelor și cafenelelor in interiorul cladirilor, inclusiv in cazul unitaților de…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea numarul 42, prin care a fost extinsa lista județelor in cazul carora sunt instituite restricții orare de funcționare pentru operatorii economici care desfașoare activitați in aer liber (terase, baruri etc), precum și pentru cei care desfașoara…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat luni o hotarare prin care s-a decis eliminarea Spaniei de pe lista tarilor pentru care se instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania. „Avand in vedere situatia complexa generata de evolutia cazurilor noi de imbolnavire…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor și a zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Persoanele care vin din aceste zone trebuie sa stea 14 zile in carantina. Din lista valabila pana acum au iești Adzerbadjan, Ecuador, Mexic și Rusia. Pe lista au intrat insa doua țari…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat luni Hotararea nr. 34 privind stabilirea listei tarilor membre UE si ale Spatiului Economic European, dar si a listei tarilor terte pentru care nu se aplica recomandarea de instituire a masurii de izolare/carantina asupra persoanelor care sosesc…