- Raed Arafat a reacționat dupa declanșarea razboiului, in urma atacurilor teroriste ale Hamas asupra Israelului, spunand ca "ce s-a intamplat in Israel nu poate avea nicio logica sau justificare". Șeful DSU a catalogat tragedia din Israel ca fiind profund greșita, inumana și criminala precizand ca "toate…

- Ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, a anuntat ca a mers in Israel marti, afirmand ca este primul responsabil politic strain care a facut acest lucru dupa atacul Hamas asupra Israelului, noteaza AFP. „Am vrut ca aceasta vizita sa confirme ca Republica Ceha sprijina pe deplin Israelul”, a declarat…

- Cel puțin patru civili au fost uciși in timp ce se aflau in custodia Hamas, la doar cațiva metri de locul in care militanți inarmați ii escortau in apropiere de granița cu Gaza, arata inregistrarile video obținute și geolocalizate de CNN.O inregistrare video din kibbutzul Be'eri din sudul Israelului…

- Grav bulversat de atacul ucigaș – cel mai puternic de la crearea statului -, Israelul a declarat oficial razboi gruparii Hamas. Un bilanț dat publicitații duminica seara tarziu anunța ca numarul morților de ambele parți depașește 1.100, din care 700 sunt israelieni, 2300 sunt raniți și in jur de 150…

- Cel putin 600 de persoane au fost ucise si peste 2.000 ranite ieri in Israel si Fasia Gaza, iar zeci de civili israelieni au fost luati ostatici dupa ce gruparea terorista Hamas, sprijinita de o alta organizatie terorista din zona, Jihadul Islamic, a lansat un atac-surpriza asupra Israelului. Este cea…

- O politista din Israel a fost capturata de teroristii Hamas, legata la maini si agresata, apoi plimbata pe strazile din Gaza, acolo unde militantii au aplaudat gestul ingrozitor al teroristilor. Imaginile greu de privit au fost postate pe X, fosta retea sociala Twitter, pe pagina Nexta_TV, pagina cunoscuta…

- Ramura armata a Hamas a dat publicitatii sambata o inregistrare video in care pot fi vazuti cel putin trei barbati imbracati in civil, in mod clar speriati, tinuti captivi de un grup de indivizi inarmati si cu fetele blurate, afirmand ca este vorba de "dusmani" capturati in timpul ofensivei lansate…

- Atacul cu rachete ucrainene asupra șantierului naval din Sevastopol din peninsula Crimeea anexata ilegal in 2014 de Rusia, a provocat daune importante unei nave de debarcare și unui submarin rusesc de mari dimensiuni, arata imaginile prin satelit, noteaza Hotnews . Kievul a declarat miercuri ca cele…