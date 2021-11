Oficial german: Vom avea un Crăciun cu adevărat îngrozitor Este al doilea an in care vom avea cu toții sarbatori in pandemie, in care nu vom simți spiritul Craciunului așa cum o faceam candva, iar acest lucru a fost anunțat și de un expert german. Șeful agenției germane de control al bolilor a avertizat ca țara va avea un „Craciun cu adevarat ingrozitor”, daca nu se iau masuri pentru a contracara creșterea brusca a infecțiilor cu Covid 19. Acest avertisment vine in condițiile in care parlamentarii germani dezbat joi cu ce masuri ar trebui inlocuite regulilele epidemice la nivel național, care vor expira la sfarșitul lunii, conform ABC News. Institutul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

