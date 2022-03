Oficial german: Vladimir Putin îşi distruge propria ţară Sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock si-a declarat solidaritatea cu poporul ucrainean si a atentionat ca presedintele rus Vladimir Putin isi duce tara spre distrugere, informeaza vineri dpa. “Nu vom abandona niciodata poporul ucrainean in voia sortii”, a declarat Bearbock cu putin timp inainte de a lua avionul spre o reuniune a ministrilor de externe ai tarilor din NATO, G7 si UE. Baerbock a asigurat ca oamenilor li se va asigura asistenta umanitara urgenta, precum si alte materiale de sprijin si ca sanctiunile fara precedent impotriva Rusiei vor fi implementate integral si consecvent. Sefa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

