- Ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, a declarat, la o dezbatere din cadrul Festivalului de Film si Istorii Rasnov, ca spatiul politic romanesc este dedicat disensiunilor interne, insa preluarea presedintiei Consiliului UE, lucru care este o mare responsabilitate, ne va ...

- Ambasadorul Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat, sambata, ca Romania nu pare a fi constienta de bogatiile si comorile sale de care ar trebui sa se foloseasca mai mult, precizand ca romanii isi subestimeaza capacitatile si avantajele. "Aveti o crestere economica puternica, nu aveti…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, sambata, la receptia organizata de Ambasada Republicii Franceze in Romania cu prilejul Zilei nationale a acestei tari. Ambasadorul Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES la inceputul lunii iulie, ca Romania…

- Intrebata, miercuri, de jurnalisti, la Cluj-Napoca, la receptia organizata de Ambasada Frantei pentru sarbatorirea Zilei Nationale a Frantei cum crede ca va evolua lupta impotriva coruptiei in Romania dupa revocarea sefei DNA, Michele Ramis a spus ca Franta a salutat munca pe care Laura Codruta Kovesi…

